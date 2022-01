Si rincorrono le conferme della data di presentazione dei Samsung Galaxy S22. Anche in questa giornata del 25 dicembre, torna alla ribalta l’appuntamento del prossimo 9 febbraio come quello individuato dal produttore per l’uscita di tutta la nuova serie ammiraglia. Il colpevole ritardo con cui la stessa Samsung sta mancando di comunicare al mondo intero le sue intenzione, è riempito dagli innumerevoli leak che vorrebbero il prossimo lancio praticamente tra due settimane.

Anche attraverso un tipster autorevole e noto come Evleaks apprendiamo che l’appuntamento per la presentazione dei Samsung Galaxy S22 sarebbe fissato per il giorno 9 febbraio. A corredare l’anticipazione giunge anche la presunta locandina dell’evento presente in apertura articolo. Quest’ultima presenta anche il claim del prossimo evento Unpacked ossia “The Epic standard” e l’orario della diretta, ossia alle 3 del pomeriggio. Non sappiamo a quale fuso esatto si riferisca l’appuntamento ma potrebbe trattarsi anche del Greenwich Mean Time (GMT di Londra per intenderci). Per l’talia, nel caso, bisognerebbe spostare le lancette solo 1 ora più avanti, alle 4 del pomeriggio.

Accanto alla nuova conferma ufficiosa che il Samsung Galaxy S22 sia presentato il prossimo 9 febbraio, c’è anche un nuovo video relativo proprio ai prossimi top di gamma ripresi dal vivo in circolazione. Il tweet presente a fine articolo include proprio un filmato che immortala, in modo particolare, il retro del Galaxy S22 standard, della variante S22 Plus e dell’esemplare Ultra. Le riprese indugiano su quest’ultimo che presenta il nuovo comparto fotocamera a 5 sensori organizzati in una forma che suggerisce una P maiuscola. Da notare anche la cover posteriore che sembrerebbe opaca a non lucida.

Per quanto riguarda la confema della presentazione dei dispositivi fra sole due settimane attendiamo conferma assolutaa dal produttore. Considerando il laancio di inizio febbraio, la commercializzazione delle ammiraglie dovrebbe tardare al massimo di una decina di giorni o poco più. Da tempo. infatti, si parla di via alle vendite dal 18 al 24 febbraio.



Continua a leggere su optimagazine.com