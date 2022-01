Mancano ancora tanti tasselli da conoscere in vista dell’uscita dei nuovi iPhone 14, ma in queste ore a quanto pare siamo già proiettati verso i tanto discussi iPhone 15 Pro. Evidentemente, alcune mosse strategiche devono avere delle fondamenta già quest’anno, in attesa di capire come si concretizzeranno nel 2023. E così, dopo aver esaminato nei giorni scorsi le possibili mosse aziendali in termini di fotocamera, oggi 25 gennaio è importante capire come stiano evolvendo i piani in termini di display.

La possibile svolta coi display dei nuovi iPhone 15 Pro

Quale sarà la novità più rilevante con lo schermo montato a bordo dell’iPhone 15 Pro in arrivo tra più di un anno e mezzo? Stando a quanto riportato da MacRumors, il produttore cinese di display BOE, con ogni probabilità fornirà ad Apple display OLED LTPO per i modelli di fascia alta. Questo, però, solo a partire dalla serie degli iPhone 15, che come tutti sanno sono in arrivo nel 2023. A dirla tutta, l’indiscrezione del giorno nasce de un nuovo rapporto di The Elec, altra fonte tutto sommato discretamente autorevole.

Stando alla voci di oggi, BOE da un po’ di tempo a questa parte sta cercando di espandere la sua capacità di produrre display OLED LTPO. Si tratta a conti fatti di prodotti che possono in qualche modo cambiare gli equilibri in ambito mobile, in quanto questi schermi consentono una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Progetto ambizioso e che, a quanto pare, ha tutte le carte in regola per essere concretizzato in tempo con la produzione vera e propria degli iPhone 15 Pro.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi mesi, considerando che parliamo di device destinati ad arrivare sul mercato solo a fine 2023. Di sicuro, ottimi presupposti per i nuovi iPhone 15 Pro, secondo quanto trapelato oggi.