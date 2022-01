Qualora foste propensi all’acquisto di un fitness-tracker economico, ma buono per qualità/prezzo, e siate alla ricerca della giusta offerta, allora non fatevi scappare l’Amazfit Bip S, in super sconto oggi 25 gennaio su Amazon al prezzo di soli 49,90 euro (invece di 69,99 euro di listino) e nel colore Bianco. Gli utenti, inoltre, potranno usufruire di un ulteriore sconto pari al 20% (la cui validità permarrà per l’intera giornata odierna) selezionando il relativo coupon al momento del pagamento e completando la procedura entro il termine di scadenza del coupon. Ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche dello smartwatch.

L’Amazfit Bip S presenta un display TFT a colori transflettivo sempre attivo da 1,28 pollici (con risoluzione 176 x 176 pixel) e gamma cromatica 64 RGB. Le sue prestazioni risultano ottimizzate negli ambienti esterni, dato che la luce del sole migliora la nitidezza del display, rendendo questo wearable perfetto per gli sport all’aria aperta. L’orologio supporta 17 modalità sportive tra cui: tapis roulant, corsa all’aperto, camminata, ciclismo al coperto, ciclismo all’aperto, nuoto in acque aperte, nuoto in piscina, yoga, ellittica, stile libero, che includono dati come la visualizzazione del percorso, la velocità, la frequenza cardiaca, gli avvisi relativi alla distanza e gli avvisi in caso di frequenza cardiaca eccessiva.

L’Amazfit Bip S, oggi in super offerta su Amazon al costo di 49,90 euro, è impermeabile all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità) e può essere indossato mentre si nuota per registrare dati importanti sulle prestazioni. Lo smartwatch è dotato di un sensore BioTracker PPG per il monitoraggio del battito cardiaco, della connettività Bluetooth 5.0, di un modulo GPS/GLONASS a basso consumo di energia, di un pulsante posto sul lato destro in acciaio inossidabile 316L e di una batteria da 190mAh, che garantisce un’autonomia fino a 40 giorni di utilizzo base e fino a 15 giorni in caso di utilizzo tipico.

