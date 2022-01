Gli Xiaomi 12X e Redmi 10 2022 dovrebbero essere presto presentati, avendo da poco ottenuto la certificazione di conformità UE. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, lo Xiaomi 12X sarà spunto dal processore Snapdragon 870 di Qualcomm (octa-core realizzato con processo produttivo a 7nm), con 12GB di RAM LPDDR5 e storage fino a 256GB (UFS 3.1). Lo smartphone, che presenterà anche un lettore di impronte digitali in-display, monterà uno schermo AMOLED da 6.28 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz (protetto, peraltro, dal Corning Gorilla Glass Victus). Le fotocamere posteriori dovrebbero essere tre, di cui la principale da 50MP con OIS, un’ultra-grandangolare da 13MP (campo visivo di 123°) ed una telemacro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, sarà composta da un unico sensore da 32MP.

Lo Xiaomi 12X presenterà anche degli altoparlanti stereo con supporto “Harman Kardon” e “Dolby Atmos”, oltre che ad una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il device dovrebbe avere dimensioni di 152,7 × 69,9 × 8,16 mm, distribuite in un peso di 176 gr. Il Redmi 10 2022 sarà probabilmente presentato in due varianti, di cui una con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, e l’altro con 6GB di RAM e 128GB di storage.

Il telefono sarà lanciato con Android 11 e MIUI 12.5. Parliamo di un dispositivo solo LTE, con uno schermo LCD IPS da 6.5 pollici e risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz. Il Redmi 10 2022 dovrebbe anche avere una fotocamera posteriore con sensori da 50, 8 e 2MP, oltre che ad essere spinto dal processore Helio G88 e ad avere una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. I dispositivi hanno molto da offrire, come potete vedere: li aspettiamo per poterli valutare anche in base al prezzo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com