Manca sempre meno al Festival: è il momento di scoprire i testi di Sanremo 2022, le parole della nuova edizione della kermesse canora guidata dal direttore artistico e conduttore Amadeus.

25 i cantanti in gara nella categoria dei Campioni: 22 sono i Big selezionati dalla commissione artistica presieduta da Amadeus e 3 i giovani vincitori della categoria delle Nuove Proposte. I 25 Campioni così selezionati approderanno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dove si esibiranno da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022 con un brano inedito ed una cover.

Nella serata delle cover di venerdì 4 febbraio, è appannaggio dei Campioni in gara esibirsi con un ospite oppure in solitaria. A pochi giorni dal Festival, come è ormai tradizione, Sorrisi e Canzoni TV pubblica in anteprima esclusiva tutti i testi di Sanremo 2022 che portano il pubblico a svelare pensieri, parole, emozioni e stati d’animo dei brani inediti che ascolteremo nella settimana sanremese e non solo.

L’amore, ma non solo, trionfa a Sanremo. C’è posto per riflessioni profonde sul periodo che stiamo vivendo e sulle proprie insicurezze. C’è l’abbandono e la necessità di voltare pagina, c’è anche la serenità di aver trovato l’amore della propria vita.

Tutti i testi di Sanremo 2022

Elisa – O Forse Sei Tu

Dargen D’Amico – Dove Si Balla

Gianni Morandi – Apri Tutte Le Porte

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Noemi – Ti Amo Non Lo So Dire

Highsnob e Hu – Abbi Cura Di Te

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Massimo Ranieri – Lettera Al Di Là Del Mare

Ana Mena – Duecentomila Ore

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Emma – Ogni Volta è Così

Achille Lauro – Domenica

Michele Bravi – Inverno Dei Fiori

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

Rkomi – Insuperabile

Fabrizio Moro – Sei Tu

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Irama – Ovunque Sarai

Giovanni Truppi – Tuo Padre Mia Madre Lucia

Aka7even – Perfetta Così

Yuman – da Sanremo Giovani – Ora E Qui

Tananai – da Sanremo Giovani – Sesso Occasionale

Matteo Romano – da Sanremo Giovani – Virale