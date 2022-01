The Handmaid’s Tale 6 non è stata ancora ufficialmente annunciata da Hulu, ma pare proprio che sia già nei piani dello showrunner Bruce Miller e della produzione. A confermarlo è una delle star della serie distopica nata dal romanzo di Margaret Atwood, Ann Dowd, meglio nota al pubblico come la dispotica zia Lydia che sevizia e (a suo modo) ama ossessivamente le Ancelle di Gilead. L’attrice ha vinto un Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2017 proprio per il suo ruolo in The Handmaid’s Tale, insieme alla protagonista della saga Elisabeth Moss.

Ebbene The Handmaid’s Tale 6 ci sarà, stando alle sue parole. Parlando a Radio Times prima dell’uscita nel Regno Unito del suo prossimo film Mass, Dowd ha detto di non sapere molto della trama della quinta stagione, che non è ancora entrata in produzione, ma di sapere qualcosa sul futuro della serie, che avrà certamente anche una sesta stagione.

The Handmaid’s Tale 6 è dunque già nell’orizzonte di Miller e dei suoi autori, al momento a lavoro sulla stagione 5. Se su quest’ultima vige il massimo riserbo, della sesta si sa quantomeno che è già prevista, conferma Dowd.

Gli sceneggiatori sono molto intelligenti. Non raccontano niente agli attori. Cosa posso dire a riguardo? No, non ho la più pallida idea di cosa succederà. So che si saranno una stagione 5 e 6.

The Handmaid’s Tale 6 sarà probabilmente annunciata da Hulu nei prossimi mesi, quando la produzione della serie ripartirà dopo una pausa che sta permettendo alla protagonista Elisabeth Moss di girare la sua prossima miniserie, The Shining Girls, in cui è affiancata da Jamie bell e l’ex Pablo Escobar di Narcos Wagner Moura. Le riprese della quinta stagione, sempre secondo Dowd, dovrebbero partire alla fine di gennaio 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com