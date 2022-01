L’ufficialità manca ancora purtroppo ma l’uscita del Samsung Galaxy S22 dovrebbe concretizzarsi il giorno 9 febbraio. La conferma che l’evento Unpacked sarebbe avvenuto il prossimo mese era arrivata la scorsa settimana dal presidente dell’azienda sud-coreana. Allo stesso modo, tuttavia, non era stata comunicata la data da segnare in calendario per la presentazione. Per fortuna, ora, l’appuntamento sarebbe stato “paparazzato” per un errore accorso in una pagina web del sito Samsung.com. Ricostruiamo la vicenda per capirne di più.

Come ci comunica GizChina, alcuni utenti hanno ricevuto sul loro profilo Instagram l’annuncio pubblicitario relativo al primo evento Unpacked 2022. Quest’ultimo li invitava a registrarsi su un form per restare aggiornati sul prossimo hardware. Ebbene, a seguito della compilazione del modulo, gli interessati si sono visti confermare data e ora dell’evento di lancio. Dunque le coordinate temporali dell’uscita del successore del Samsung Galaxy S21 sarebbero le seguenti: mercoledì 9 febbraio alle ore 10a.m. SI tratterebbe del fuso orario sudcoreano e considerando la differenza di 7 ore con l’attuale orario in vigore dalle nostre parti, il live partirebbe per noi italiani alle ore 16.

Per quanto non sia stata la stessa Samsung a confermare direttamente la data di uscita del Samsung Galaxy S22, possiamo credere che la data e anche l’orario del keynote 2022 sia abbastanza verosimile. Da tempo, per l’appuntamento con il lancio dei top di gamma, si parla di una finestra di lancio tra il giorno 8 e 10 febbraio. L’appuntamento si collocherebbe proprio nel mezzo, senza sorprese. Anche l’orario indicato in precedenza sarebbe congeniale con quanto accaduto anche nel passato. Aspettiamo ora solo che Samsung si decida a dire la sua e dunque inoltrare gli inviti per il lancio. Non dovrebbe mancare molto e potremmo dover aspettare davvero pochissimo tempo oramai, anche solo poche ore. Ognio novità in proposito verrà riportata prontamente sulle nostre pagine.

