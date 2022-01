L’edizione di oggi, lunedì 24 gennaio, di ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni di salute di Adam Ounas. Come ben sappiamo, l’attaccante del Napoli è stato eliminato con la sua Algeria dalla Coppa d’Africa, dove è risultato positivo al Covid-19. Ma, in seguito alla guarigione dalla malattia, il giocatore ha messo tutti in ansia perché gli sarebbero stati riscontrati dei problemi cardiaci. Tale disfunzione, inoltre, lo ha anche costretto a vivere la competizione internazionale tutt’altro che da protagonista. Il 25enne farà rientro a Napoli probabilmente tra mercoledì e giovedì prossimo, dove si sottoporrà alla visita post-Covid da parte dello staff medico azzurro con i relativi controlli al cuore e non solo.

Attualmente, come riporta il quotidiano sportivo torinese, Ounas è tornato dalla sua famiglia in Francia, a Parigi, per sottoporsi ai primi esami cardiaci in seguito ad un’infiammazione che gli è stata riscontrata in Coppa d’Africa subito dopo essersi positivizzato al Covid. Il medico sociale del Napoli, Canonico, è in continuo contatto con il giocatore, atteso per la giornata di mercoledì a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti, ma principalmente per svolgere la visita medica per ottenere l’idoneità sportiva agonistica. Altri esami saranno utili per valutare più a fondo la situazione.

L’esterno d’attacco azzurro è comunque tranquillo e ha avuto solamente un po’ di mal di gola quando è risultato positivo al Covid. Il quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’ ha spiegato che dinanzi a casi come questo di Ounas la privacy tende a bloccare ogni ulteriore notizia. Pare si tratti solo di una leggera infiammazione, che ha lasciato appunto il virus e che, con qualche giorno di riposo, potrà riassorbirsi senza la necessità di particolari cure e soprattutto senza il rischio che possa lasciare tracce in futuro. Ad ogni modo , quando l’azzurro farà il suo rientro a Napoli nulla sarà lasciato al caso e il giocatore sarà sottoposto a controlli approfonditi.

