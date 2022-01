Vengono segnalati problemi RAI in alcune aree specifiche del nostro Paese oggi 24 gennaio, visto che la tv di Stato non si vede in diverse case da alcune ore a questa parte. Di recente si parla dell’azienda quasi esclusivamente per l’imminente Festival di Sanremo, come riportato nei giorni scorsi con altro articolo, mentre in mattinata sono venute a galla problematiche tecniche da valutare con grande attenzione. Soprattutto per coloro che hanno poca dimestichezza con anomalie di questo tipo.

Occhio ai problemi RAI che non si vede: le aree interessate oggi

Dando uno sguardo ai social, ho la netta sensazione che i problemi RAI si registrino soprattutto in Lombardia, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo manchino comunicazioni ufficiali utili per mettere a fuoco la questione. Tra Milano e Pavia, in ogni caso, sarà importante tenere gli occhi aperti. Ci sono rumors secondo cui alcuni interventi tecnici inizialmente previsti a febbraio, forse sono stati anticipati ad oggi. Questione che avrebbe determinato la situazione che vi sto descrivendo nel nostro articolo.

Secondo le testimonianze riportate dagli utenti e da alcuni siti, dovrebbe essere sufficiente operare una nuova sintonizzazione dei canali per mettersi alle spalle l’anomalia di oggi. Certo, sarebbe opportuno ricevere informazioni direttamente dalla RAI per affrontare e gestire al meglio la questione. Dando uno sguardo allo storico dell’azienda, è possibile che qualche informazione specifica in merito venga diffusa nel pomeriggio, ma al momento non ci sono molte strade da percorrere.

O vi recate sul canale 501 e quelli a seguire, o provate la sintonizzazione per i canali che non si vedono. Fate molta attenzione se registrate problemi RAI, dunque, con la TV di Stato che non si vede oggi 24 gennaio a detta di diversi utenti in Lombardia. A voi come stanno andando le cose in queste ore?