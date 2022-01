Il nuovo singolo degli Skunk Anansie ha un nome e una data. Nei giorni scorsi la band di Skin aveva annunciato “nuova me**a” pubblicando un brevissimo teaser sui social, in un contesto rosa dalle sfumature psichedeliche. La sinistra effige della testa di un maiale, in effetti, è stato l’indizio che ha scatenato l’hype dei fan della band britannica.

Il nuovo singolo degli Skunk Anansie è Piggy e arriverà mercoledì 26 gennaio 2022 su tutte le piattaforme di streaming musicale. Il brano è già disponibile in pre-save su Spotify, Deezer, Tidal e in pre-add su Apple Music.

In appena 4 secondi di teaser possiamo sentire la voce tagliente di Skin circondata da chitarre distorte e rumore. Con questa novità gli Skunk Anansie aprono il loro 2022, e potrebbe essere un primo passo verso il nuovo album. L’ultimo disco in studio pubblicato dalla band britannica è Anarchytecture (2016) mentre gli ultimi singoli, What You Do For Love e This Means War sono usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Per i fan più affezionati alla band Piggy potrebbe essere il brano che definitivamente rompe l’attesa della nuova esperienza discografica. Il 2022, inoltre, è l’anno in cui gli Skunk Anansie tornano sul palco con ben 4 date in Italia. Ecco il calendario delle date italiane:

15 marzo 2022 Milano, Fabrique

29 giugno 2022 Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica – Rock in Roma

30 giugno 2022 Padova, Sherwood Festival

1 luglio 2022 Collegno (To), Flowers Festival

Oltre alla data di pubblicazione del nuovo singolo degli Skunk Anansie, per il momento, non si hanno altre notizie. Nel frattempo Skin è diventata mamma con la nascita della piccola Lev Lylah messa al mondo dalla compagna Ladyfag. Il lieto evento era stato annunciato dalla stessa Skin nel giugno 2021, con la pubblicazione di una foto che mostrava Ladyfag in dolce attesa, e lo scatto era stato ripetutamente segnalato dagli hater.

Di seguito il teaser di Piggy, il nuovo singolo degli Skunk Anansie che ha già scatenato tanto hype tra i fan che, ora, inaugurano il toto-nomi per il titolo dell’album che potrebbe arrivare.