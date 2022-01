La sicurezza per gli sviluppatori di WhatsApp è molto importante, al punto da concepire un nuovo aggiornamento. Non deve mai esserci il rischio di ritrovarsi con qualche problematica di questo tipo ed ora sono a lavoro per garantire la verifica in due passaggi anche tramite client web/desktop. Si tratta di un elemento in più di sicurezza presente già da tempo sulla versione mobile di WhatsApp e finalmente arriverà anche via desktop o web.

Come cambia la sicurezza con l’aggiornamento WhatsApp per PC

Dunque, non solo migliorie per gli audio, come riportato alcuni giorni fa. Come sempre sono stati i ragazzi di WaBetaInfo a scovare questa novità, condividendo anche uno screenshot a riguardo. Questa sezione adibita alla verifica a due passaggi accessibile via web/desktop permetterà di: attivare e disattivare la verifica, cambiare il PIN e modificare la mail associata.

Parliamo ovviamente di una funzione che per ora non risulta essere ancora disponibile, si tratta come sempre di un’indiscrezione emersa da una fase di test e quindi non ufficializzata. Quasi sicuramente dovrebbe arrivare con un nuovo aggiornamento dell’applicazione, anche se per ora non sono assolutamente chiare le tempistiche. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, vogliamo evidenziare come funziona questa verifica in due passaggi disponibile su WhatsApp.

Si tratta di una funzionalità che può essere attivata a discrezione dell’utente per poter migliorare la sicurezza dell’account. Come già accennato in precedenza, al momento questa particolare opzione per attivare tale tipologia di verifica viene proposta esclusivamente nell’app mobile dopo aver completato la registrazione del numero di telefono su WhatsApp. Il secondo fattore di autenticazione è rappresentato da un PIN.

Per aiutare a ricordare il PIN è possibile scegliere di inserire un indirizzo email (in caso di smarrimento del PIN, WhatsApp invierà all’indirizzo indicato un link per reimpostarlo). Questo è tutto l’iter che sull’app di messaggistica bisogna fare per la verifica in due passaggi, un modo per avere il proprio account super protetto. Bisogna ovviamente attendere per assistere a questa funzione anche via web o desktop, attendiamo nuove informazioni a riguardo.