La Sposa vola alto verso il finale di stagione fissato per domenica prossima senza mai perdere terreno in ascolti. Anche la seconda prova per Serena Rossi e i suoi è andata a buon fine e i risultati parlano chiaro: la fiction ha portato a casa 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share arrivando quasi a triplicare il risultato del suo competitor diretto, Avanti un Altro su Canale5.

Il successo è sotto gli occhi di tutti così come le emozioni che la fiction ci ha saputo regalare ieri sera e non solo per via di quello che è successo tra Italo e Maria ma anche per la famiglia che i due sono riusciti a mettere insieme con il burbero Vittorio che abbiamo lasciato in fin di vita e in lacrime in un letto d’ospedale. Proprio ora che Maria è incinta, Italo l’ha scelta come sua sposa e Paolino ha finalmente sostenuto l’esame per tornare a scuola, tutto sembrava perfetto per un lieto fine ma così non è stato ieri sera e forse non sarà nemmeno la prossima settimana.

I fan de La Sposa sono pronti per il gran finale di domenica sera ma, intanto, Serena Rossi si sta godendo il suo meritato successo mentre si trova sul set di un’altra fiction molto attesa, Mina Settembre 2. La stessa Serena Rossi ha raccontato di essere tornata a Napoli per mettere insieme gli episodi della nuova stagione della fiction che l’hanno scorso l’ha consacrata presso il grande pubblico di Rai1.

Al momento non sappiamo quando andranno in onda i nuovi episodi visto che potrebbero essere fiore all’occhiello del prime time di Rai1 già in primavera o magari slittare al prossimo autunno. Il resto lo scopriremo solo nel corso delle settimane quando sentiremo ancora parlare di anticipazioni dal set e riprese.