Si presuppone che, dopo la sosta del nostro massimo campionato di calcio, avremo la possibilità di tornare quantomeno a stadi con capienza al 50%, motivo per il quale c’è grande attesa nel conoscere la data di Inter-Milan. Effettuando ulteriori verifiche rispetto a quanto riportato ieri, infatti, è certo al 99% che oggi 24 oggi conosceremo anticipi e posticipi di Serie A a febbraio. A partire dal turno in programma il 6 del prossimo mese, quando il calendario ci presenterà la stracittadina di Milano che mai come quest’anno sa di scudetto.

Cosa sappiamo sulla data di Inter-Milan con anticipi e posticipi di Serie A a febbraio

Fare previsioni, almeno per ora, è impossibile. La data di Inter-Milan, insieme agli anticipi e posticipi di Serie A in programma a febbraio, dipenderà dalle decisioni che verranno prese per la Coppa Italia, coi quarti di finale previsti a partire da martedì 8 febbraio. Chi scenderà in campo quel giorno, chiaramente, dovrà anticipare al sabato quando riprenderà il campionato. Ci sono poi gli incastri giusti da trovare con le coppe europee, senza dimenticare l’assegnazione dei match a Sky. Oltre ovviamente a DAZN, che detiene il 100% dei diritti tv in Italia.

Altro aspetto da non dimenticare, poi, riguarda i recuperi per i match non disputati il giorni dell’Epifania. E qui tutto ruota attorno a Bologna-Inter, in quanto in un primo momento si è dato per scontato che la partita sarebbe stata recuperata a fine febbraio. I nerazzurri, però, hanno annunciato che verrà presentato ricorso, alla luce del diverso trattamento ricevuto rispetto al caso Udinese-Salernitana. Morale della favola? Da un punto di vista prettamente burocratico, appare impossibile che la partita di possa giocare prima di aprile.

Ricapitolando, tantissimi nodi da sciogliere, ma anche la certezza che conosceremo la data di Inter-Milan con anticipi e posticipi di Serie A a febbraio entro la giornata di oggi. Per l’allargamento della capienza degli stadi, invece, sono previste novità durante il prossimo fine settimana.