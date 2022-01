Sta circolando sui social un video in cui viene mostrato l’intervento di Sileri non vaccinato, in occasione dell’apparizione da Mara Venier durante Domenica In. Non parliamo di lui da tempo, in relazione alla gestione della pandemia in Campania nel 2020, ma oggi 24 gennaio occorre assolutamente chiarire questa vicenda, in modo da non lasciare nulla al caso. Come sempre, la contestualizzazione è tutto, in modo tale da non creare disinformazione su temi che diventano spesso e volentieri virali.

Chiarimenti su su Sileri non vaccinato dopo l’apparizione da Mara Venier a Domenica In

Partiamo da un presupposto fondamentale, in modo da essere assolutamente chiari. Il video in cui si parla di su Sileri non vaccinato, con sua stessa ammissione durante l’intervento da Mara Venier a Domenica In non è artefatto. A differenza di quanto avvenuto in passato in circostanze simili, dunque, siamo al cospetto di un filmato autentico. Il diretto interessato ha effettivamente dichiarato di non essersi sottoposto alla vaccinazione in quel particolare frangente. Tuttavia, la decontestualizzazione della vicenda genera una bufala.

Il motivo? La puntata di Domenica In presa in esame da alcune community Facebook e Telegram riguarda inizio maggio 2021. Potete verificarlo voi stessi direttamente dall’archivio della tv di Stato. Per la precisione, la Rai ha caricato le immagini in questione il 9 maggio. Sileri ha 49 anni e per la sua fascia di età le vaccinazioni sono partite nel Lazio solo la settimana successiva. Dunque, in occasione dell’ospitata da Mara Venier, se avesse dichiarato di essersi sottoposto alla vaccinazione, avrebbe praticamente ammesso una sorta di abuso di potere.

Si discute anche sulla frase “grazie a Dio” pronunciata da lui stesso da Mara Venier a Domenica In. Qualcuno ritiene si riferisca proprio a Sileri non vaccinato, testimoniando di esserne felice, ma il sottosegretario ha voluto solo fare una battuta, in merito al non raggiungimento dei 50 anni. Come a dire che non sia ancora così vecchio. Nelle settimane successive, infatti, si è regolarmente vaccinato, come ha affermato a più riprese in occasione di altre apparizioni televisive.