Ivana Spagna ha pensato al suicidio, e non lo nasconde. La voce di Gente Come Noi si è messa a nudo nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In, raccontando aneddoti della sua vita e svelando alcuni lati oscuri del suo quotidiano.

Tra un successo discografico e l’altro, Ivana Spagna ha pensato al suicidio. Il pensiero terribile la raggiunge dopo il 1997, anno in cui la cantante perse sua madre. Di questa tragedia l’artista di Valeggio Sul Mincio ha parlato più volte, e nella serata di ieri di fronte a Mara Venier ha riaperto quella ferita per esorcizzare tutta l’angoscia vissuta in quegli anni.

Anni, i ’90, in cui Ivana Spagna ha affrontato il trauma dell’aborto mentre si trovava all’apice del successo. L’artista si trovava in tour e proprio in quel periodo ebbe un’emorragia che le fece perdere la sua bambina. Poco tempo dopo sua madre morì, e per Ivana Spagna si aprì un abisso di brutti pensieri. Il pensiero del suicidio la raggiunse in un momento in cui non aveva il tempo di elaborare il lutto. Il giorno successivo alla morte della mamma, infatti, Spagna dovette salire per forza sul palco per continuare il tour in quanto “tutti quelli che lavoravano con me avevano famiglia”.

Uno stress, quello, che le rubò il sonno al punto di farla crollare emotivamente dopo due mesi. Alle telecamere di Domenica In l’artista ha raccontato i dettagli di quel tragico momento in cui pensò di togliersi la vita.

Il racconto choc

Con queste parole Ivana Spagna racconta di quel giorno terribile in cui pensò di togliersi la vita:

“Ero sola con la mia gatta e ho deciso di farla finita. Quando ho deciso di farlo, ho pulito tutta casa, volevo che la trovassero in ordine. Ero calma e lucida. Ma quando stavo per farlo – volevo tagliarmi le vene sotto la doccia – è venuta la mia gattina a miagolarmi e io mi sono come risvegliata”.

Dunque, Spagna prese in braccio la sua gatta e si lasciò andare in un pianto liberatorio. Da quel momento il suo amore per i gatti è parte integrante della sua vita: “Sono i miei gatti a tenermi qua, mi salvano la vita”, dice Ivana Spagna a Mara Venier prima di congedarsi, liberata da un peso, con le lacrime agli occhi.