Il Paradiso delle Signore non va in onda? In queste ore i fan non fanno altro che chiedere informazioni su quella che sarà la programmazione di oggi pomeriggio di Rai1 alla luce del subbuglio provocato dalle elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica ormai alle porte. Votazioni, dirette e approfondimenti cambieranno il volto della programmazione della rete ammiraglia Rai e non solo e questo significa che i fan della soap nata dall’omonima serie, dovranno fare i conti con un palinsesto ballerino.

Il primo passo di danza andrà in scena proprio oggi. Il Paradiso delle Signore non va in onda nel pomeriggio al solito orario ma dovrà anticipare addirittura alle 13.35 quindi prenderà il posto dello spazio che va dalla fine del Tg1 agli inizi di un altro speciale Elezioni in onda dalle 14.35. Questo significa che quella che andrà in onda oggi non solo sarà una puntata fuori posto ma anche davvero molto corta perché il TG si protrae sempre fino alle 14.00 e tra pubblicità varie e l’inizio dello speciale, saranno davvero pochi i minuti a disposizione dei fan con Vittorio e i suoi.

Al momento sembra che domani Il Paradiso delle Signore torni in onda alle 15.55 mentre i fan potranno consolarsi con l’annuncio di una new entry tra le file del cast. Nei giorni scorsi, infatti, è stato annunciato l’arrivo di Fabio Fulco pronto a vestire i panni di Ferdinando di Torrebruna, un armatore che rimane folgorato da Ludovica e che proverà a corteggiarla.

L’uomo entrerà in scena proprio a febbraio in occasione di San Valentino e rimarrà colpito dalla bella Ludovica perché molto somigliante alla sua defunta moglie. Il resto lo scopriremo solo in quest’ultimo scorcio di stagione a cavallo tra l’inverno e la primavera prima di capire quale sarà il futuro de Il Paradiso delle Signore.