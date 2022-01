I Misteri di Murdoch 9 arriva su Giallo il 24 gennaio, con i primi due episodi della nuova stagione: la serie canadese in costume, basata sui romanzi polizieschi di Maureen Jennings, torna sulla rete dopo lo speciale natalizio trasmesso a dicembre, anch’esso in prima visione.

Con I Misteri di Murdoch 9 al via su Giallo in anteprima assoluta per l’Italia, la programmazione della serie avanza lentamente verso quella originale, che attualmente è a quota 15 stagioni in Canada, su CBC. Il canale 38 del digitale terrestre trasmette la serie in Italia dal 2021, quando Murdoch ha debuttato sulla rete con l’ottava stagione.

Nella première de I Misteri di Murdoch 9, due nuovi casi impegnano il protagonista William Murdoch (interpretato ancora da Yannick Bisson). In particolare il secondo episodio vede la partecipazione di uno dei tanti personaggi storici dell’età vittoriana che popolano la serie, quello del celebre scrittore Mark Twain (interpretato dalla guest star William Shatner), autore di capolavori della letteratura americana come Le avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn. Ecco le trame degli episodi 1 e 2 della nona stagione, intitolati rispettivamente Nolo contendere e Obiettivo Twain, in onda lunedì 24 gennaio dalle 21.10 su Giallo.

Murdoch indaga su un accoltellamento in prigione che potrebbe essere collegato all’omicidio per il quale è imprigionato George Crabtree.

Poiché una visita di Mark Twain a Toronto per un convegno apre delle polemiche, Murdoch e il team della Station House 4 hanno il compito di proteggerlo.

La programmazione de I Misteri di Murdoch 9 proseguirà sul canale 38 del digitale terrestre con due episodi ogni lunedì in prima serata e in prima visione assoluta. Ricordiamo che uno degli episodi della stagione è già stato trasmesso in solitaria: si tratta proprio dello speciale natalizio Un Felice Natale in Stile Murdoch, che Giallo ha mandato in onda lo scorso 20 dicembre in occasione delle feste. Si tratta di un episodio a sé stante che, sebbene prodotto nel corso della stagione e anzi trasmesso come première nella programmazione originale, Giallo non fa rientrare nel computo dei 18 episodi de I Misteri di Murdoch 9.

