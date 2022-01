Nei 5 più grandi successi dei Negramaro c’è tutta l’evoluzione di una band che dal Salento volge lo sguardo alla scena internazionale. Nella loro arte, gli uomini di Giuliano Sangiorgi mettono insieme la bellezza delle ballate della musica leggera italiana, il rock alternativo e le sfumature contemporanee, riuscendo a emergere nel tempo del pop più radiofonico con le fondamenta ben ancorate nel classico.

Mentre Tutto Scorre (2005)

Nonostante l’eliminazione alla terza serata del Festival di Sanremo, Mentre Tutto Scorre è il singolo che proietta i Negramaro verso il successo nazionale. Oggi è una delle canzoni più famose della band salentina, nonché un grande classico della musica italiana.

Estate (2005)

Come il titolo suggerisce, Estate è un brano dal sapore estivo con un ritornello-tormentone: “Non senti che tremo mentre canto?”, ma ben lontano dalle hit da spiaggia. L’arrangiamento è un pop dolce che ben si sposa con il testo quasi poetico, che racconta la bellezza di un’infatuazione.

Via Le Mani Dagli Occhi (2008)

Con Via Le Mani Dagli Occhi i Negramaro dimostrano di saper maneggiare il rock. Con un riff tagliente e una robusta presenza dell’elemento elettronico, la band salentina esplode in un finale aperto. Il brano è il quarto estratto da La Finestra (2008) dopo altri successi come Parlami D’Amore, L’Immenso e Cade La Pioggia.

Meraviglioso (2008)

Tra i brani più amati dei Negramaro, Meraviglioso è una cover di Domenico Modugno presentata per la prima volta a San Siro il 31 maggio 2008 e poi registrata in studio e inserita nella tracklist di San Siro Live (2008). Il singolo fa parte della colonna sonora del film Italians di Giovanni Veronesi.

Contatto (2020)

In linea con la situazione pandemica, Contatto racconta la voglia di riabbracciarsi che è propria dell’angoscia del distanziamento sociale, e non può certo mancare tra i più grandi successi dei Negramaro.