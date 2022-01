Quando scadrà il Green Pass per chi ha fatto la terza dose? Ipoteticamente, almeno per il momento, non ci sono limiti in tal senso. Come riportato dal ‘corriere.it‘, la validità della certificazione verde per chi è provvisto del booster è stata prolungata, in attesa di capire se servirà una quarta dose. L’attuale decreto prevede che il Green Pass, a partire dal 1 febbraio, abbia una validità di 6 mesi: per molti cittadini a metà marzo la certificazione verde scadrà, pur non essendoci, per adesso, alcuna autorizzazione circa la somministrazione di una quarta dose (ancora non sappiamo se sarà o meno prevista, visto che ci sono già pareri contrari a riguardo).

Il Governo, quindi, sta pensando di prolungarne idealmente la validità fino a che non verranno prese altre decisioni in merito. Vi ricordiamo che al booster è stato dato il via da metà settembre, e che quindi urge chiarire la questione nel giro di due settimane (in caso contrario, secondo le previsioni del Governo, più di 100 mila cittadini sarebbero costretti a fare il tampone per lavorare, così come pure per svolgere le altre attività quotidiane che richiedono attualmente il Green Pass).

Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

