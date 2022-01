Il mese di gennaio 2022 rappresenta un periodo di grande cambiamento per quanto riguarda la nostra televisione. Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre sarà opportuno andare a sostituire i vecchi decoder TV, che non sono compatibili con l’ultima tecnologia del DTT. In seguito all’ultimo refarming, si resta in attesa di altre novità fino a quando non avverrà il passaggio definitivo che condurrà l’Italia all’utilizzo del DVB-T2 e alla tecnologia di trasmissione MPEG-4 in alta definizione.

Affinché tale switch-off sia di semplice passaggio, per agevolare gli utenti che non hanno la possibilità di comprare una nuova TV, il Governo ha intrapreso diversi provvedimenti. Uno dei tanti riguarda il bonus TV: vi è anche una categoria che riceverà in maniera del tutto gratuita un decoder DVB-T2, ed è stata anche annunciata la data ufficiale dell’inizio delle spedizioni. A prendersene carico arà Poste Italiane: l’azienda si assumerà il compito di bussare alle case degli utenti che rientrano in questa categoria e che quindi hanno il diritto di ricevere un decoder gratuito che andrà ad aggiornare la propria TV al DVB-T2.

Adesso entriamo più nello specifico. Il Governo, precisamente il Ministero dello Sviluppo Economico, ha stanziato ben 68 milioni di euro per permettere a tanti italiani di ricevere l’utile incentivo. La maggior parte è stata già erogataper stanziare il bonus TV, mentre la restante somma andrà agli over 70 che potranno utilizzare un decoder del tutto gratuito. Ovviamente, sono aventi diritto al provvedimento esclusivamente coloro che hanno un reddito uguale o inferiore a 20 mila euro l’anno. Come già accennato sopra, è stata annunciata anche la data ufficiale che vede l’inizio delle spedizioni: i primi decoder dovrebbero partire il prossimo 20 febbraio 2022. Le consegne pare non superarenno l’8 marzo per essere tutte evase, come da programma.

