In questo lunedì 24 gennaio molti italiani vorranno sapere come seguire la diretta elezione dell Presidente della Repubblica. La live del primo tentativo di eleggere il prossimo inquilino del quirinale, sarà fruibile naturalmente attraverso la televisione ma anche in streaming da un computer come da qualsiasi smartphone. Le occasioni non mancheranno per non perdersi il momento, anche con il dovuto approfondimento giornalistico.

Orario e diretta televisiva

Prima di sottolineare come seguire la diretta elezione del Presidente della Repubblica, va comunicato l’orario nel quale bisognerà tenersi liberi. La prima fase delle votazioni avrà il via nel primo pomeriggio, ed è dalle 14:20 in poi che i canali televisivi trasmetteranno l’appuntamento. Rai Uno presenta uno Speciale TG1 condotto da Monica Maggioni, naturalmente Sky TG24 dedicherà al momento una vetrina particolare e su La7 andrà in onda la consueta #Maratonamentana,

Streaming via web e app

Per quanto riguarda o streaming della diretta elezione del Presidente della Repubblica, i canali ufficiali da seguire saranno quelli YouTube della Presidenza della Repubblica Italiana e del Quirinale appunto e della Camera dei deputati. Per vedere la diretta dunque, ci si potrà collegare via browser alla piattaforma di Google oppure da app iOS per iPhone di Apple e Android per smartphone di altro produttore. I lettori di OM potranno seguire le fasi di votazioni e poi scrutinio direttamente alla fine di questa pagina. Va precisato tuttavia che l’orario di via allo streaming è quello delle 15 e non ci sarà commento ai momenti dell’elezione della carica dello Stato come invece nel caso degli speciali del TG!, SkyTG24 e La7.

Probabilmente la diretta elezioni del Presidente della Repubblica non sarà l’unica di questa settimana. Le probabilità che già oggi 24 gennaio si riesca a concludere le votazioni sono minime, per non dire nulla. Seguirà uno o più tentativi per arrivare all’obiettivo di eleggere il successore di Sergio Mattarella.

