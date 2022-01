Maria Chiara Giannetta è una delle co-conduttrici che si alterneranno sul palco di Sanremo per affiancare Amadeus. Di origini pugliesi, l’attrice è un volto noto tra il pubblico di casa Rai, grazie alla sua partecipazione in fiction di successo, tra cui Don Matteo e Blanca.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio 1992. Già da piccola ha le idee chiare: sogna di fare l’attrice. A 11 anni inizia così il suo percorso teatrale, partecipando a diversi spettacoli; qualche anno dopo, Maria Chiara segue dei laboratori teatrali. Studia recitazione presso il Teatro dei Limoni di Foggia e compiuti i 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Ha anche una laurea in lettere e filosofia.

Dal 2011 è impegnata in vari spettacoli teatrali, e nel frattempo appare in diversi cortometraggi. Il debutto sul piccolo schermo dovrà attendere qualche anno.

Il successo con Don Matteo e Blanca

Nel 2014 Maria Chiara Giannetta ottiene un piccolo ruolo in Don Matteo 9, ma la produzione non si dimenticherà di lei. In attesa del grande salto, l’attrice appare in altre fiction Rai: Un Passo dal Cielo 4, Che Dio ci Aiuti 5 e la miniserie Baciato dal Sole.

La svolta arriva nel 2018 quando viene chiamata a sostituire Simone Montedoro, l’amato Capitano Tommasi di Don Matteo (l’attore aveva deciso di lasciare la serie). Le viene affidato il ruolo del nuovo Capitano, Anna Olivieri: a partire dall’undicesima stagione, il suo personaggio diventa fisso all’interno del cast, e insieme a Terence Hill (Don Matteo) e Nino Frassica (il Maresciallo Cecchini), forma un trio affiatato. La rivedremo nella tredicesima stagione.

Nel 2021 è nel cast della miniserie Mediaset Buongiorno, Mamma!, dove recita con Raoul Bova (che ritroverà in Don Matteo 13). Nello stesso anno, Maria Chiara Giannetta interpreta Blanca Ferrando, stagista non vedente esperta di decodage, per la fiction Rai Blanca al fianco di Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Il successo è immediato e fa sì che la rete ammiraglia confermi una seconda stagione.

Al cinema è apparsa in alcuni film, tra cui citiamo: Mollami (2019) e Bentornato Presidente (2019).

