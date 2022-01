CARLOTTA ZENTILINI

CORIMÈ

Negli ultimi anni mi sono accorto di quanta creatività esista ancora nella musica, nonostante le case discografiche siano asservite al catalogo e ai talent, i produttori non ci siano più, i locali preferiscono le cover band a chi fa pezzi propri. Eppure, la musica è sempre più viva e valida. Ultimamente lo sto scoprendo nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie dove ho creato pagine che si chiamano ASCOLTAMI! all’interno delle quali tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati. Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale.

Mi ero accorto di questi fermenti anche mentre ero immerso nel progetto FIAT Music dove incontravo tanti artisti in tutta Italia. A Venezia era venuto un ragazzino di nome Ultimo la cui bravura presto avrebbe avuto riconoscimenti incredibili. Sempre a Venezia si era presentata una ragazzina che penso avesse 13 o 14 anni, CARLOTTA ZENTILINI. Come Ultimo si era poi esibita a Mestre in Piazza Ferretto e mi ero ripromesso che, quando sarebbe stata maggiorenne, l’avrei invitata in studio per esibirsi dal vivo.

I CORIMÈ sono due fratelli siciliani, Roberto e Maurizio Giannone, che però con la loro musica hanno girato e avuto riconoscimenti in tutto il mondo. Mi avevano colpito su Telegram per il video “Mondi uguali”. Mi sono collegato con loro un martedì sera nella mia diretta WE HAVE A DREAM e ho deciso di portarli live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ho lasciato integrali sia le interviste che le esibizioni di Carlotta Zentilini e dei Corimé. Condividile. Diffondi la nuova buona musica.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su www.optimagazine.com