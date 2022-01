Antonella Clerici a Sanremo 2022 potrebbe effettivamente calcare il palco del Teatro Ariston ma solo in un caso. Se Amadeus risultasse positivo al Covid-19, in suo soccorso arriverebbe la collega Rai per sostituirlo alla conduzione della kermesse canora.

In molti in effetti si chiedono cosa succederebbe nel caso in cui il conduttore del Festival risultasse positivo ad un tampone di controllo. La risposta arriva oggi. La Rai, ovviamente, ha già pensato ad un piano B, un conduttore “di riserva”, pronto a subentrare sul palco in caso di necessità.

Lo comunica La Stampa che svela il nome di Antonella Clerici per Sanremo 2022 ma la conduttrice non avrà un ruolo stando allo stato attuale delle cose. Il suo è infatti una nome che la Rai ha riservato esclusivamente in caso di subentri ad Amadeus, che resta a tutti gli effetti il presentatore delle 5 serate.

Nessun ruolo condiviso, dunque. Amadeus, direttore artistico della kermesse canora, sarà sul palco per tutte e cinque le serate della competizione per assentarsi solo in caso di cause di forza maggiore ovvero nel caso in cui un tampone di controllo da lui effettuato risultasse positivo.

Se i cantanti in gara al Festival, in caso di tampone positivo, saltano la performance apparendo in video con l’esibizione delle prove generali, completamente diverso è il caso di positività del conduttore che non potrebbe apparire con un video registrato. Ma la Rai è pronta anche a questa evenienza, che spera di scongiurare.

Lo scorso anno, effettivamente, andò bene. Nonostante un tampone positivo nello staff di Irama e l’artista obbligato all’isolamento fiduciario, Amadeus scongiurò ogni pericolo di contagio portando a termine la conduzione come da programma.

Il direttore artistico ovviamente prenderà tutte le precauzioni del caso ed eviterà ogni sorta di contatto potenzialmente rischioso per preservare il suo ruolo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.