Ormai sappiamo bene che molti ex partecipanti del Grande Fratello Vip hanno bocciato questa edizione e anche la conduzione di Alfonso Signorini. Le cose peggioreranno questa sera quando il protagonista sarà ancora Alex Belli al Grande Fratello Vip 2022 e tutti saranno costretti a subire ancora un altro capitolo della soap che lo vede protagonista insieme a Delia Duran.

Quest’ultima è entrata nella casa come nemica di Soleil Sorge ma alla prima festa ecco che le due si sono avvicinate quasi forzatamente tra balli e baci ai quali anche Manila si è sottratta. Delia sembra sapere bene come fare a gestire le cose per mettersi in mostra e oggi pomeriggio quando Alfonso Signorini ha annunciato le anticipazioni della putata di oggi rivelando che le sarà dato largo spazio, le polemiche sono montate sui social.

Il più combattivo è ancora Filippo Nardi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha approvato tutte le concessioni fatte da Signorini e i suoi agli attuali concorrenti e se nelle scorse settimane ha preso di mira il comportamento di alcuni concorrenti (Katia Ricciarelli in primis), oggi torna a lamentarsi pe via dello spazio dato ad Alex Belli e tra i commenti su Instagram si legge: “Geniale SguardoMan comunque, fa sì che parlano sempre di lui !🤷🏼‍♂️😩😩 ma che 🎾🎾 però!”.

Secondo le anticipazioni della puntata di questa sera, Alex Belli tornerà nella casa per far avere a Delia Duran l’anello del matrimonio per cercare di capire se lei chiuderà per sempre, rimandando al mittente il gioiello, oppure proverà ad andare avanti come ha fatto in passato. I due avevano deciso di riprovarci almeno fino a quando lei non ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 annunciando la sua decisione di lasciare il marito, come andrà a finire adesso?