Ennesimo invito alla prudenza sul caso Ilicic, doveroso dopo l’intervento del tecnico Gasperini di ieri sera, subito dopo l’anticipo di Serie A tra Lazio e Atalanta, considerando una serie di bufale che aleggiano attorno alle indiscrezioni sui problemi di depressione. Come stanno le cose? Nello specifico, ad oggi nessuno lo sa. E proprio partendo da questo semplice assunto, riportato anche alcuni giorni fa con un altro articolo, occorre rispetto per la privacy di un ragazzo, che a prescindere da tutto di sicuro non vive un momento particolarmente felice.

Occhio alla bufale su Ilicic: voci sull’attaccante sparito e problemi di depressione

Soprattutto sui social, ad esempio, ci sono pagine che danno per scontato che il giocatore sia sparito negli ultimi giorni. Ad oggi, non ci sono evidenze sotto questo punto di vista. Anzi, Gasperini ha fatto sapere sabato sera che Ilicic intende tornare a disposizione prima possibile, mettendo da parte i suoi problemi personali. Questioni che non necessariamente riguardano la depressione che evidentemente lo ha condizionato nel 2020. Nessuno, ad oggi, ha informazioni certe sui suoi problemi e sull’origine specifica del nuovo male che lo ha colpito.

Del resto, al netto di numeri alti e significativi, la situazione Covid sembra essere molto più gestibile rispetto a due anni fa, considerando i vaccini ed un virus apparentemente meno aggressivo. Dunque, l’impatto emotivo dell’attuale situazione su Ilicic potrebbe essere stato assai differente, se confrontato con quello del 2020. Calma e prudenza, in sostanza, ma anche profondo rispetto per il malessere del giocatore, che magari ritroveremo regolarmente a disposizione del suo allenatore dopo la sosta per le nazionali.

Di sicuro, parlare di un giocatore sparito o dando per scontati problemi di depressione per Ilicic non si fa il bene dell’attaccante dell’Atalanta. Aspettiamo eventuali riscontri ufficiali, cercando di rispettare la privacy della famiglia.