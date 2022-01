Dopo sette episodi che hanno acceso la miccia, la seconda parte di Ozark 4 sarà esplosiva.

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER!

Non proseguite oltre se non avete visto la prima parte della quarta stagione, disponibile su Netflix dal 21 gennaio.

Il finale dell’episodio 4×07 ha scioccato il pubblico con due morti che nessuno si aspettava, poiché erano nel cast principale. Darlene e Wyatt sono morti, uccisi a mano armato da Javi, ormai fuori controllo e stanco della donna che stava continuando a spacciare, nonostante le sue minacce.

Mentre quella di Darlene poteva essere prevedibile, l’uscita di scena di Wyatt è stato un duro colpo da digerire per Ruth. Senza più suo cugino, unico membro della sua famiglia in vita, la giovane è furiosa e riesce a farsi spifferare da Jonah, figlio minore dei Byrde, che il colpevole è il nipote del boss Navarro.

Questo evento la metterà su un cammino di vendetta personale: ed è proprio da qui che ripartirà la seconda parte di Ozark 4. In un’intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Chris Mundy ha anticipato l’inevitabile resa dei conti tra i due personaggi, che finora non si sono mai incontrati.

Per presentarli entrambi, l’episodio 4×08 sarà una specie di “focus emotivo”, ha spiegato Mundy. “Marty e Wendy non possono evitarlo, e Ruth vuole che accada”, ha continuato, parlando di come avverrà l’incontro tra lei e Javi. “È più un’ora di episodio piuttosto intensa dal punto di vista emotivo.”

La seconda parte di Ozark 4 chiuderà il cerchio su Marty e Wendy. “Di solito inquadriamo tutto attraverso il matrimonio, per quanto anche Ruth sia questa parte gigantesca della serie, ovviamente”, ha proseguito lo showrunner. “Per i Byrde, la resa dei conti è agli ultimi sette episodi: sono pronti a restare, oppure ne usciranno? E cosa vuol dire in termini di partnership? Penso che gli ultimi sette episodi riguardino piuttosto intensamente il matrimonio e la famiglia. E Ruth è un’estensione di quella famiglia.”

Non c’è ancora una data d’uscita per la seconda parte di Ozark 4, che dovrebbe arrivare comunque su Netflix entro il 2022.

