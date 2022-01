Ci siamo: mancano poche ore al fischio d’inizio dell’attesissimo derby campano Napoli–Salernitana, in programma oggi 23 gennaio alle ore 15.00 presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta. La compagine di casa farà di tutto per cercare di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica, approfittando anche del pareggio a reti inviolate di ieri sera tra Lazio e Atalanta e con la possibilità di accorciare le distanze tra Milan e Juventus, che invece si affronteranno questa sera. Per il match del primo pomeriggio mister Luciano Spalletti potrebbe lanciare dal 1 minuto Victor Osimhen, pronto a dare il suo prezioso contributo in campo. Tra i convocati torneranno altri due uomini fondamentali: il capitano Lorenzo Insigne, in ballottaggio con Elmas (quest’ultimo in vantaggio) e David Ospina (al suo posto favorito ancora Alex Meret).

Per il resto non dovrebbero esserci altri ballottaggi rispetto alla scorsa gara contro il Bologna al D’all’Ara. La linea difensiva a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo dovrebbero essere confermati sia Fabian Ruiz che Stanislav Lobotka, dopo l’ottima prova di entrambi nel precedente match. I due principali dubbi di formazione riguardano proprio l’attacco: a sinistra uno tra Elmas e Insigne (con il macedone in vantaggio) e davanti uno tra Osimhen, Mertens e Petagna, ma il nigeriano dovrebbe avere la meglio.

La partita è stata in bilico fino a qualche ora fa a causa dell’emergenza Covid nel gruppo squadra salernitano. Il tecnico Colantuono è riuscito, però, ad avere in extremis a disposizione qualche uomo da schierare. Tra gli assenti nei granata ci sono Frank Ribery e Simy. L’edizione di oggi del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni del derby Napoli-Salernitana, in programma alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona:

NAPOLI (4-2-3-1) con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Elmas, Osimhen.

SALERNITANA (4-4-1-1) con Belec, Zortea, Gyomber, Veseli, Ruggeri: Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Bonazzoli, Vergani.

Continua a leggere su optimagazine.com