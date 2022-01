Le anticipazioni del finale de La Sposa iniziano ad incuriosire i fan che proprio questa sera si piazzeranno davanti alla tv per seguire la seconda puntata della fiction con Serena Rossi. La bella Maria, a cui l’attrice presta il volto, ha lasciato la sua terra per partire alla volta del Veneto e conoscere il suo marito per Procura ma trovando una vita che non si aspettava e che, sicuramente, è partita in salita. Il finale della prima puntata è stato ancora più tragico con il ritrovamento del cadavere della moglie di Italo ma le cose potrebbero precipitare nel finale de La Sposa in onda già il 30 gennaio.

Il mistero legato alla morte della donna più un tremendo incendio che scoppierà alla tenuta, complicheranno le cose per Italo e Maria proprio quando i due sembravano finalmente a vivere la loro vita insieme formando una famiglia, ci sarà un lieto fine per loro?

Le anticipazioni del finale de La Sposa rivelano che la morte potrebbe essere di nuovo dietro l’angolo e tutto perché Italo si troverà a salvare di nuovo Paolino questa volta nel bel mezzo di un terribile incendio. Gli spoiler rivelano che Italo morirà nel rogo proprio mentre Maria si ritroverà a doversi occupare di Paolino ma anche del lavoro e della gravidanza che sta provando a portare avanti nonostante tutto, ci riuscirà? Come andrà a finire la sua storia?

Prima di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata de La Sposa in onda domenica 30 gennaio, i fan avranno modo di seguire oggi, 23 gennaio, dalle 21.30, la seconda puntata, ecco di seguito il promo:

"È meglio se resti a casa tua. Te sei giovane, sei bella. Meriti di essere felice."

La 2^ puntata de #LaSposa STASERA #23gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay @serenarossi_com pic.twitter.com/DbOHxfAEvG — Rai1 (@RaiUno) January 23, 2022

Nella puntata di questa sera Maria dovrà ripartire alla volta della Calabria quando verrà sapere che suo fratello sta male. Sarà in paese che avrà modo di incontrare il suo grande amore e promesso sposo di ritorno dal Belgio pronto a sposarla e mettersi in affari coinvolgendo anche il suo futuro cognato. Maria sceglierà lui alla fine?