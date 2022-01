Cala ancora il prezzo su Amazon per l’iPhone 11, modello che nella sua versione verde da 128GB di memoria interna risulta essere scontato sul famoso sito di e-commerce. Occasione ghiotta per coloro che vogliono puntare su un dispositivo a marchio Apple garantendosi un po’ di risparmio. In genere si può optare anche per i ricondizionati certificati, ma bisogna dire che questo iPhone 11 verde da 128GB di memoria interna presenta un prezzo piuttosto conveniente.

I nuovi prezzi per iPhone 11 su Amazon a fine gennaio

Dunque, non solo prodotti ricondizionati, come quelli esaminati di recente con questa famiglia. Se insomma non ci si fida più di tanto dei prodotti ricondizionati Apple, che comunque hanno tutte le garanzie del caso, può essere utile puntare su qualche dispositivo più vecchiotto, ma sempre di grande appeal. Sono ancora tantissimi gli utenti di tutto il mondo che hanno tra le mani un iPhone 11, un prodotto che continua ad essere piuttosto utilizzato, visto il suo comparto tecnico di tutto rispetto.

Vediamo a questo punto l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 11 verde da 128GB di memoria interna. Il prezzo proposto dal famoso sito di e-commerce è di 618 euro con uno sconto dell’8% effettuato sul costo precedente che era di 669 euro. C’è quindi un piccolo risparmio da tenere in considerazione e non è un caso che tale offerta sia diventata tra le più popolari su Amazon.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - Bianco Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Infatti le scorte a disposizione sono davvero molto limitate, se quindi si ha intenzione di acquistare questo iPhone 11 verde da 128GB di memoria interna è consigliabile affrettare i tempi. La spedizione risulta essere gratuita e nel giro di poche settimane potrebbe arrivare tranquillamente a casa vostra. Come anticipato in precedenza, parliamo di uno smartphone che presenta ancora caratteristiche di rilievo.

Questo iPhone 11 si presenta infatti con un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, è resistente all’acqua ed alla polvere, ma soprattutto presenta un comparto fotografico ancora piuttosto interessante. Spazio qui ad un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine non manca il Face ID per l’autenticazione sicura. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta per iPhone 11.