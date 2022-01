Presto dovrebbe essere il turno del OnePlus 10R, la versione economica del prossimo flagship killer del produttore cinese (il OnePlus 10 Pro è già stato presentato localmente, ma arrivare sul mercato globale solo nel Q2 2022). Come riportato da ‘androidcentral.com‘, il OnePlus 10 liscio avrebbe dovuto essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 9000, SoC che, in un secondo momento, pare essere stato destinato proprio al OnePlus 10R, il telefono che stiamo dettagliando in questo articolo.

Il processore MediaTek Dimensity 9000 sarà in grado di offrire, almeno sulla carta, le stesse prestazioni offerte dallo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, condividendone la configurazione (core Cortex X2, A710 e A510, con scheda grafica Mali-G710 a 10 core). Il produttore cinese avrebbe optato per il processore MediaTek Dimensity 9000 a bordo del OnePlus 10R per via del supporto al 5G garantito dalla CPU, che non si sposa bene con il territorio USA (il device sarà probabilmente limitato ai mercati asiatici). Il OnePlus 10R dovrebbe anche montare uno schermo AMOLED con frequenza di refresh rate a 120Hz, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, insieme ad una batteria dalla capacità non ancora specificata ed al supporto alla ricarica rapida (tutte specifiche di sicuro valore).

Il device sarà probabilmente lanciato alla fine del Q2 2022 in Cina ed in India, almeno in un primo momento. Non sappiamo ancora dirvi a quale fascia di prezzo il dispositivo apparterrà e se verrà mai lanciato anche in Europa. A voi un telefono così equipaggiato potrebbe fare comodo al giusto prezzo (indicativamente non dovrebbe costare più di 400, 500 euro, anche se è ancora presto per dirlo con certezza)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi faremo sapere, a nostra volta, cosa pensiamo delle indiscrezioni sopra riportate e del telefono in generale.

