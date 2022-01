Negli ultimi giorni, gli scenari riguardanti la disponibilità PS5 non sono stati particolarmente incoraggianti, almeno a breve termine. Tra i fattori che hanno generato un po’ di preoccupazione per il pubblico, non a caso, abbiamo avuto anche il ritorno sulla scena della PS4. L’avvio di una nuova stagione produttiva per l’ultima console di Sony ha dato a tutti la sensazione che il successore potesse ancora patire la carenza di chip, in termini di fornitura, con tutte le limitazioni del caso per ulteriori restock negli ultimi mesi. Ne abbiamo parlato anche noi di recente.

La disponibilità PS5 non verrà condizionata dal ritorno della PS4

Alcune comunicazioni ufficiali di Sony, tuttavia, gettano acqua sul fuoco oggi 22 gennaio. Vedere per credere quanto riportato da Nlab, che in settimana ha avuto modo di sentire un portavoce del colosso su questo tema. Può il ritorno della produzione di PS4 condizionare in qualche modo la disponibilità PS5? A quanto pare no, visto che l’approccio aziendale in occasione della suddetta intervista ci conduce dritti ad una netta smentita rispetto a quanto era stato detto da Bloomberg in un primo momento.

Secondo la fonte interna a Sony, più in particolare, non sarebbe assolutamente vero che produzione di PS4 sia stata associata in qualche modo condizionata dalla PS5. Né al momento della sospensione, né con la recente ripresa della macchina produttiva. Dunque, dall’azienda arriva la conferma che non ci sia mai stato alcun piano per terminare la produzione di PS4 alla fine dell’anno scorso (2021). Il motivo è semplice e riguarda questioni puramente commerciali, essendo ancora oggi la PS4 una delle console in ambito gaming più vendute.

Per farvela breve, come avvenuto per prodotti dall’hardware ancora avanzato del passato, non è insolito produrre vecchie console in parallelo durante il periodo di transizione generazionale. Ecco perché l’arrivo di nuove PS4 non dovrebbe influenzare in alcun modo la disponibilità PS5 a medio termine.