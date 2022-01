Mario Balotelli torna in Nazionale. Roberto Mancini le vuole provare tutte per portare l’Italia ai Mondiali di Calcio 2022. Il Commissario Tecnico Campione d’Europa ha deciso di convocare Mario Balotelli per lo stage di fine gennaio . I candidati ad una maglia azzurra per i play di fine marzo saranno valutati da Roberto Mancini impegnato a selezionare i migliori per la sfida di semifinale contro la Macedonia del Nord e l’auspicata finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia.

In questo lotto di candidati, salvo sorprese dell’ultima ora, ci sarà anche Mario Balotelli da tempo uscito dai radar azzurri. Attualmente Balotelli gioca in Turchia ma da tempo la sua carriera è precipitata(leggi di più). Lo stesso Roberto Mancini che ben lo conosce l’ha sempre escluso dalle sue scelte. Nella passata stagione, Balotelli non è riuscito neanche a fare la differenza in Serie B con la casacca del Monza.

La fantastica doppietta contro la Germania nella semifinale di Euro 2012 resta l’apice della sua parabola azzurra. Come in tutta la carriera di Balotelli , le prestazioni ed i risultati sono stati sovente inficiati da colpi di testa e mattane. Al punto che è stato coniato il non proprio lusinghiero neologismo “Balotellate”.

Balotelli è stato sovente divisivo negli spogliatoi e non ha mai lavorato a fondo per migliorare il suo senso tattico e la sua tecnica. Fino a quando il fisico preponderante lo ha assistito, Balotelli ha viaggiato con il vento in poppa. Poi è calato il sipario. E sovente Balotelli si è conquistato i titoli della pagine di gossip piuttosto che quelli delle pagine sportive.

La scelta di Roberto Mancini lascia decisamente perplessi e preoccupati. E’ difficile credere che Mancini possa confidare in una performance di Balotelli, da tempo lontano dagli alti livelli, per il timbrare il passaporto in direzione di Qatar 2022. Se lo convoca, è questo il dato preoccupante, vuole dire che è stato già raschiato il fondo del barile. E le speranza di andare a vincere i play-off si riducono al lumicino. Mancini è un uomo di talento, valore e fortuna. Ma la fortuna basterà a conquistare i Mondiali ?

