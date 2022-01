Massimo Ranieri vuole un figlio, e non lo nasconde affatto. L’artista partenopeo si è messo a nudo in una lunga intervista rilasciata per Il Messaggero in occasione dell’uscita di Tutti I Sogni Ancora In Volo, la sua autobiografia con un titolo che riprende il testo di Perdere L’Amore, il suo più grande successo. Massimo Ranieri si sente in grado di diventare padre anche se non più in giovane età, ma allo stesso tempo non si sente affatto inadatto al ruolo, sia emotivamente che biologicamente.

Non sarebbe il primo figlio. Sua figlia Cristiana Calone ha 50 anni e il cantautore l’ha riconosciuta quando lei ne aveva 24. Il ricongiungimento tra l’artista e la figlia avvenne nel 1995: “Quando è venuta al mondo non sono riuscito ad afferrare subito il dono che la vita mi stava offrendo e mi sono perso la magia della sua infanzia“, aveva spiegato.

Ora Massimo Ranieri vuole rimettersi in gioco come padre, e lo dice apertamente anche nella sua autobiografia. “L’uomo a una certa età può ancora procreare”, dice l’artista e aggiunge: “Io spero tanto di riuscirci”. E ci spera davvero, Massimo Ranieri, che sente di poter essere un padre ideale con “il fuso orario dell’artista”, quello secondo il quale si va a letto non prima delle 3 e non ci si alza presto. Battute a parte, la paura dell’età non lo tange. Ecco perché:

“Ci sono quelli che dicono: ‘Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno’. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Anch’io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio”.

Riflette, in seguito, sul concetto di “giovane” e “vecchio” nel contesto di questi tempi. Oggi – secondo Ranieri – un uomo può essere considerato “abbastanza giovane” anche a 70 anni, mentre diventa anziano a 80 e vecchio a 100. “Oggi è tutto cambiato”, dice l’artista.

Oggi Massimo Ranieri vuole un figlio, e lo dichiara in un anno di grandi novità: oltre al nuovo disco in arrivo, l’artista ritorna al Festival di Sanremo con il brano Lettera Al Di Là Del Mare.