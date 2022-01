Luca Argentero a C’è Posta Per Te: è tra gli ospiti della nuova puntata in onda questa sera su Canale 5. Due sono i superospiti di Maria De Filippi per il nuovo appuntamento del sabato sera che promette di tenere testa a Carlo Conti e a Tali E Quali, su Rai1.

I due assi nella manica di Maria De Filippi sono l’amatissimo attore italiano e il Divin Codino di Roberto Baggio, ospiti e sorprese che la conduttrice riserverà ai protagonisti delle sue storie.

Sabato 22 gennaio in prima serata su Canale5 vedremo quello che è il terzo appuntamento con Maria De Filippi e il suo people show C’è Posta Per Te. People show perché pone all’attenzione del pubblico da casa le migliori storie delle persone comuni, rimettendo al centro dello spettacolo la gente della porta accanto.

Proprio per alcuni dei suoi invitati Maria De Filippi schiererà due assi come Luca Argentero e Roberto Baggio: saranno i regali che la padrona di casa riserverà ad alcuni fortunati protagonisti.



Padrone della serata sono le storie, i sentimenti, le emozioni delle persone che si rivolgono alla redazione in cerca di aiuto per affrontare situazioni difficili o rapporti interpersonali complicati tra familiari, amici, amanti e per risolvere ogni sorta di conflitto. Ci sarà chi aprirà la busta bianca e chi invece la richiederà, tornando a casa con un tentativo fallito.

Ma c’è anche chi si rivolge a Maria De Filippi per fare un regalo, una sorpresa o semplicemente per dire grazie ad una figura importante. Per loro Maria ha contattato due ospiti che allieteranno il sabato sera di Canale 5.



Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per

Mediaset. Firma la regia: Paolo Pietrangeli.