Dopo troppi rumor e domande indiscrete, arriva la risposta di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker. La soubrette e modella, ex moglie del cantautore, recentemente ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi e da subito si sono scatenate le ipotesi su un ritorno di fiamma tra i due ex sposi.

La smentita di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker

Il cantautore romano non è nuovo alle smentite sull’ipotetica ritrovata passione con la ex moglie. Anche questa volta, infatti, si ritrova a smentire le voci su Michelle. La Hunziker e Trussardi, tra l’altro, nell’annuncio sulla separazione hanno dichiarato che non avrebbero rilasciato ulteriori commenti, ma il chiacchiericcio si è subito manifestato sullo sfondo.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker tornano insieme? No, e lo spiega in poche parole il cantautore romano in un video postato tra le storie di Instagram. Mentre si trovava per strada in compagnia di un’amica, l’artista di Più Bella Cosa è stato intercettato da un paparazzo che ha iniziato a fotografarlo. Per questo Eros Ramazzotti ha preferito filmarsi insieme al paparazzo per poi specificare quanto segue:

“Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”.

Michelle e Tomaso Trussardi

Per il momento Michelle non ha commentato, ma probabilmente non lo farà in quanto le parole di Eros Ramazzotti sono inequivocabili. La Hunziker ha conosciuto Tomaso Trussardi nel 2011 e pochi giorni fa ha annunciato pubblicamente e di comune accordo la separazione dall’imprenditore.

La coppia ha scelto di rivolgersi alla stampa a seguito delle numerose indiscrezioni su una probabile crisi di coppia, ipotesi che si sono alimentate specialmente durante le vacanze di Natale che la coppia, del resto, ha trascorso in due sedi separate.

Ipotesi su ipotesi, dunque, che hanno portato alla smentita di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker.