Terzo appuntamento con FBI 4 e FBI: International su Rai2, i due polizieschi di CBS del franchise di Dick Wolf in onda entrambi al sabato sera in prima visione assoluta per l’Italia.

FBI 4 e FBI: International raggiungono quota 3 episodi ciascuno nella programmazione italiana, in onda su Rai2 a partire dalle 21.10 di sabato 22 gennaio. Archiviati momentaneamente i crossover, come quello che ha dato inizio al nuovo spin-off, le due serie proseguono parallelamente con trame diverse.

Nell’appuntamento con FBI 4 e FBI: International del 22 gennaio, per esempio, la serie originale tratta un tema sempre molto attuale e scottante, quello del reinserimento dei veterani nella società americana, sostenuti da programmi non sempre efficaci che finiscono per spingerli ai margini e, in alcuni casi, persino nell’illegalità. È il caso di cui si occupa il team dell’FBI di New York, nella trama del terzo episodio, intitolato proprio Veterani.

Un gruppo di veterani, in difficoltà nel reinserirsi nella società, cercano di farsi giustizia da soli colpendo edifici federali, simboli di quel sistema incapace di dar loro un adeguato sostegno.

La serata di FBI 4 e FBI: International del 22 gennaio prosegue con l’episodio dello spin-off intitolato Criptovaluta, in cui gli agenti d’élite dell’International Fly Team dell’FBI con sede a Budapest sono alle prese con le indagini su un reato diventato molto comune nell’era della moneta digitale, un furto di portafogli di criptovaluta destinati ad un caveau di sicurezza in Svizzera.

FBI 4 e FBI: International sono disponibili anche in streaming on demand su Raiplay, con nuovi episodi fruibili dopo la messa in onda in prima tv su Rai2.

