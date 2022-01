Un post di Fabrizio Corona contro Sfera Ebbasta e Tony Effe ha scatenato il caos. Il dissing tra il re dei paparazzi e i due rapper si è tenuto per ore, con lunghi strascichi rimasti sui social e tifoserie sempre più agguerrite.

La provocazione di Fabrizio Corona

“Questi giovani rapperini sono tutti grassi, mah”, ha scritto Fabrizio Corona in una storia su Instagram nella quale ha condiviso foto di Sfera Ebbasta e Tony Effe.

I due artisti non hanno tardato a rispondere, ma prima di riportare le loro repliche è bene ricordare un dettaglio: i dissapori tra Corona e Tony risalgono a qualche anno fa. Nel 2018, infatti, Silvia Provvedi tradì Fabrizio Corona proprio con Tony Effe dopo una relazione di 3 anni.

Le repliche di Sfera Ebbasta e Tony Effe

Corona, lanciato il sasso, se l’è visto raccogliere dai due rapper che gli hanno risposto prima tramite DM e poi attraverso i social, soprattutto nelle storie. Fabrizio, inoltre, ha pubblicato gli screenshot delle conversazioni private nelle storie di Instagram. Tony Effe gli ha scritto: “Madonna Fabri, se ti do uno schiaffo ti faccio cascare tutti i denti. Ti hanno già fatto zompare una volta. Quando vuoi sono a disposizione”.

Non meno accesi i messaggi privati di Gionata Boschetti, che fuori controllo gli ha scritto: “Tu mi succhi il ca**o in questa via e nella prossima. Dimmi dove. Pagliaccio”. In entrambi i casi Fabrizio Corona ha tentato di spiegare che stesse scherzando, ma i due rapper hanno continuato con il dissing.

“Sono contento perché anche oggi un parassita si è guadagnato lo stipendio”, dice Sfera in un nuovo video. In un nuovo post, invece, sempre Sfera scrive: “Certi personaggi dovrebbero imparare a tacere”. Da parte di Tony Effe, infine, non mancano i riferimenti a Silvia Provvedi: “Spero che ti passi”, scrive il rapper a Corona.