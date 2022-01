OnePlus si sta dando parecchio da fare in questo periodo, progettando i piani per il futuro in maniera impeccabile. Il produttore cinese avrebbe in mente di produrre flagship a prezzi concorrenziali per l’anno in corso e per quelli che verranno, senza per questo abbandonare l’idea di proporre anche smartphone di fascia intermedia, pronti ad aggredire proprio quel segmento del mercato (con grande successo tra l’altro, visto che i dati sulle vendite stanno dando ragione all’OEM cinese).

Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il leaker Yogesh Brar ha fatto sapere che la serie dei OnePlus Nord si aggiornerà molto presto, andandosi a collocare in una fascia di prezzo al di sotto delle 20 mila rupie (il corrispettivo di circa 240 euro al cambio attuale). La conferma di questa direttiva dovrebbe arrivare per la metà del Q2, ovvero tra aprile e maggio prossimo. Brar ha fatto sapere che questo ipotetico OnePlus Nord monterà uno schermo AMOLED con frequenza di refresh rate a 90Hz, un processore MediaTek, il supporto al 5G ed una fotocamera principale da 50MP. Il lancio effettivo cadrà probabilmente il prossimo luglio ed al telefono sarà dato il nome di OnePlus Nord 3 (salvo cambi dell’ultimo momento).

In ogni caso, nel Q1 2022 è atteso il OnePlus Nord 2 CE, che sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, ed includerà uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con refresh rate a 90Hz, una tripla fotocamera posteriore ed una batteria da 4500mAh. Non sappiamo dirvi se il prossimo OnePlus Nord 3 arriverà o meno in Europa (speriamo chiaramente di sì), e se il suo prezzo competitivo resterà tale anche per quanto riguarda il nostro mercato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

