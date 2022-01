Android Auto, un’app e un sistema basato su smartphone e sviluppato da Google per consentire ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android di essere utilizzati in automobili tramite il sistema di infotainment incluso nel cruscotto, si aggiorna alla nuova versione beta 7.3. Essa dovrebbe andare a migliorare la comunicazione tra l’Assistente Google e Spotify, il servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di un’ampia selezione di brani.

Con l’ingresso del 2022 sono giunti nuovi ed interessanti update per quanto riguarda Android Auto. La famosa piattaforma del colosso di Mountain View si aggiorna di continuo, così da migliorare e sistemare i diversi bug e daintrodurre nuove funzioni. La nuova versione beta 7.3 non presenta un changelog, dunque non si sa ancora con precisione quali modifiche e funzionalità siano state introdotte. L’ultima versione dell’app per dispositivi mobili potete scaricarla dal Play Store, qualora foste iscritti al programma beta.

Solitamente, nella maggior parte dei casi, l’app di Android Auto si aggiorna in automatico attraverso gli aggiornamenti OTA forniti da Google. Se avete disattivato gli aggiornamenti delle app e quindi non disponete di questa funzione, potete procedere manualmente con la verifica e l’update manuale dell’app tramite il Google Play Store. Diverse case automobilistiche rilasciano regolarmente degli aggiornamenti OTA, che potete eseguire personalmente mentre siete in auto. Ciò è possibile dal momento in cui la vostra vettura sia equipaggiata con una SIM dati o se si collega all’automobile uno smartphone con connessione dati attiva. Così facendo, la vettura si connetterà ai server del produttore, che aggiornerà il suo sistema di infotainment in poco tempo. Tale aggiornamento può prevedere anche l’introduzione di nuove funzionalità. Dunque, se ancora non avete eseguito l’aggiornamento di Android Auto alla versione beta 7.3, è giunto il momento di farlo.

Continua a leggere su optimagazine.com