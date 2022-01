Ci sono alcune voci da analizzare con grande attenzione a proposito di Ilicic e della presunta depressione da Covid. Si tratterebbe dello stesso male che lo ha fortemente condizionato durante l’estate del 2020, come vi abbiamo riportato a suo tempo con alcuni articoli a tema. Come stanno le cose? Bisogna partire dal presupposto che, allo stato attuale, non ci siano comunicazioni ufficiali da parte dell’Atalanta sullo stato di salute del ragazzo. Alcuni dubbi aleggiano nell’aria già da domenica scorsa, quando Ilicic non è andato neanche in panchina contro l’Inter.

Precisazioni vari sulla possibile depressione da Covid per Ilicic

Nelle ultime ore, va detto, rimbalza da una testata all’altra la notizia secondo cui sarebbe tornata la depressione da Covid che ha frenato in modo repentino una crescita apparentemente inarrestabile del giocatore nel 2020. Un vero peccato, se pensiamo alla magica notte del Mestalla, durante la quale Ilicic diede una lezione di calcio a tutti, trascinando l’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. Da quel momento, solo qualche sussulto, come in occasione delle partite contro Roma e Milan nel girone di andata dello scorso campionato, e poco altro.

Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club sulle condizioni di Ilicic, ragion per cui invito tutti alla massima prudenza nell’affrontare un tema tanto delicato. Certo, la depressione da Covid ed il ritorno del problema che lo ha segnato profondamente non è da escludere, a maggior ragione dopo aver appreso che la sua esclusione contro l’Inter non sia nata da un tampone positivo (il giocatore interessato, in quella circostanza, è stato quasi sicuramente Toloi), ma vicende simili richiedono tatto e calma.

Torneremo sicuramente sull’argomento, sperando possa essere scongiurata l’ipotesi di nuova depressione da Covid per Ilicic, dopo le voci che purtroppo hanno preso piede nel corso degli ultimi giorni.