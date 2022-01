Viene svelata la scenografia di Sanremo 2022 e c’è una certezza: la scala. Torna l’incubo dei tacchi a spillo delle donne che sfileranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante il Festival numero 72. La scala è presente: dovranno farci i conti.

Gaetano e Maria Chiara Castelli firmano l’allestimento del Festival. Un trionfo di luci e un disegno tra passato e futuro con la prorompente scalinata che solca il palcoscenico. A Sanremo è davvero tutto quasi pronto e non resta che andare in scena.

Il Festival si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio e gli artisti sul palco saranno al centro di una scenografia stupenda, svelata solo oggi.

“Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell’orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro”, raccontano gli ideatori che hanno dovuto necessariamente tenere conto della situazione pandemica nel provvedere al loro allestimento.

“Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico. Così ci siamo ispirati alle scenografie più tradizionali a partire dalla riscoperta del colore bianco, con materiali tridimensionali traforati, e abbiamo rivisitato un elemento come il sipario, rendendolo superleggero e trasparente, davanti al boccascena”, aggiungono.

“Abbiamo ridotto, inoltre, i metri quadri di ledwall a favore della costruzione scenica e delle luci. Quanto alla tecnologia, non viene eliminata del tutto, ma farà la sua comparsa in tre grandi ellissi di sei e nove metri, tutte rivestite di luci e motorizzate, in grado di offrire al regista Stefano Vicario e al direttore della fotografia Mario Catapano una grande versatilità scenica e possibilità di movimento quasi infinite”, si legge tra le loro dichiarazioni.

La scenografia di Sanremo 2022 è frutto di un lunghissimo lavoro iniziato lo scorso ottobre. Il palco è stato allestito al Teatro Ariston di Sanremo e verrà ufficialmente svelato in diretta TV al pubblico nella prima serata di martedì 1° febbraio.