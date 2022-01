Si parla davvero tanto, da un po’ di settimane a questa parte, di un progetto atteso come il nuovo browser Safari Technology Preview. A maggior ragione questo venerdì, essendo pronta al download la versione 138 per tutti coloro che intendono testare questo lavoro di Apple. Dopo il rilascio delle ultime ore, vale la pena concentrarsi sia sulle nozioni di base del progetto, sia sulle migliorie che a quanto pare sono state introdotte proprio in questi minuti per coloro che vogliono procedere da subito.

Cosa sappiamo sul download del nuovo browser Safari Technology Preview 138

Non parliamo del browser da tempo sul nostro magazine, ma oggi 21 gennaio evidentemente ci sono diversi spunti interessanti per approcciare meglio l’argomento. Anche qui in Italia. Cosa sappiamo, fino a questo momento, sul download per il nuovo browser Safari Technology Preview 138? Non tutti sanno che il browser in questione sia in realtà sperimentale ed è stato introdotto da Apple per la prima volta a marzo 2016. Apple, fondamentalmente, ha obiettivi ben precisi con questo progetto.

La realizzazione di “Safari Technology Preview” nasce con il chiaro intento di testare le funzionalità che potrebbero essere introdotte nelle versioni future di Safari. Il browser “standard” per intenderci. La novità più recente in ordine di tempo riguarda dunque la versione 138 di “Safari Technology Preview”. Secondo quanto raccolto in mattinata, include correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni per Web Inspector, CSS, Experimental Model Element e Media.

A queste, si aggiungono i bugfix per Web Animation, WebAuthn, SVG, Web API, Service Workers, WebRTC, WebAssembly e Web Extensions. L’attuale versione “Safari Technology Preview” è basata sull’aggiornamento di Safari 15.4. Insomma, se avete deciso di aderire a questo progetto, ci sono tante buone ragioni per testare oggi stesso il rilascio di cui tanto si parla nel mondo Apple. Che ne pensate?