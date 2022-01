I Samsung Galaxy S22 stanno ormai per essere presentati, ma ancora non erano chiari i processori con cui sarebbero stati equipaggiati nei vari mercati di destinazione. Prima si parlava del SoC Exynos, poi di quello Snapdragon, senza riuscire ancora a capire con certezza cosa sarebbe accaduto per quanto riguarda il mercato europeo. Il leaker Dohyun Kim ha sgomberato il campo da qualsiasi dubbi, facendo sapere che i Samsung Galaxy S22 arriveranno in Europa con il processore Exynos, mentre in tutti gli altri Paesi con il processore Snapdragon (Nord America, Sud America, Asia dell’Est, Sud-Est Asia e Oceania).

Galaxy S22 Series AP by Regions

1. Europe: Exynos

2. North America: Snapdragon

3. South America: Snapdragon

4. East Asia: Snapdragon

5. South East Asia/Oceania: Snapdragon

6. West Asia: Exynos & Snapdragon

7. Middle East Asia: Exynos & Snapdragon

8. Africa: Exynos & Snapdragon — Dohyun Kim (@dohyun854) January 20, 2022

Ci sarà un misto tra Exynos e Snapdragon nell’Asia dell’Ovest, nella zona centrale e orientale dell’Asia ed in Africa. C’è da capire di quale modello si tratterà, se dell’Exynos 2200, che il colosso di Seul dovrebbe presentare a breve (a bordo del quale si ammireranno le prestazioni della nuova scheda grafica AMD), o se di un’altra versione, magari meno gradita, che non dovrebbe affatto far rimpiangere il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Non ci resta che sperare che i Samsung Galaxy S22 in Europa arrivino con il processore Exynos 2200, anche se così dovrebbe essere, almeno salvo sorprese dell’ultimo momento.

Ormai manca davvero poco alla presentazione dei Samsung Galaxy S22, è questione di pochi giorni prima che il colosso di Seul sveli il suo prossimo flagship, che speriamo non faccia rimpiangere i precedenti Samsung Galaxy S21 e proietti la serie verso orizzonti più rosei. Le cose, almeno per adesso, sembrano sorridere al produttore asiatico, che non ha sbagliato un colpo fino a questo momento, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti software destinati ai dispositivi di fascia inferiore. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

