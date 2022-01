Oggi 21 gennaio sono di scena i problemi Alexa: non risponde ai comandi vocali l’assistente virtuale Amazon sia su dispositivi Eco ma anche su smartphone Android e iOS. Si tratta di un’anomalia serie e generalizzata, un vero e proprio down del servizio che annuncia un errore di connessione di rete non meglio specificato.

A chi sta sperimentando i problemi Alexa, non risponde alcun dispositivo equipaggiato con l’assistente vocale. Anche solo al primo saluto della giornata, i device non danno segni di vita o quasi. Più nel dettaglio, chi richiama proprio Alexa su un dispositivo Echo Dot o Echo Show, vede lampeggiare per qualche istante il segnale colorato dell’assistente ma poi non ottiene alcun riscontro. Richiamando lo stesso servizio da smartphone, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, ecco che la solita voce annuncia semplicemente che è in corso un problema di connessione di rete ma nulla di più. Questo non dipende dal servizio di navigazione del singolo utente che magari riesce a navigare su siti e social, semmai le difficoltà sono da riferirsi proprio ad Alexa.

I problemi Alexa che non risponde ai comandi vocali sono molto seri e diffusi al momento di questa pubblicazione, dunque alle 9 di questo venerdì 21 gennaio. Il servizio Downdetector segnala centinaia di alert di utenti che non riescono ad usufruire del servizio. Non si tratterebbe di difficoltà registrate solo in Italia ma anche nel resto del mondo. La situazione è in continuo divenire e non mancherà di essere approfondita con ulteriori aggiornamenti.

Aggiornamento 9:15 – Le segnalazioni di problemi Alexa continuano a moltiplicarsi anche in questi minuti. Si conferma la natura estesa del disservizio, visto che ci sono un numero notevole di testimonianze di errori di connessione all’assistente virtuale anche da tutto il resto d’Europa e da altre parti del mondo. Per il momento la stessa Amazon non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quanto stia succedendo. Difficile è dunque ipotizzare dei tempi di ripristino per il servizio.

