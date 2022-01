Sono bastate le poche immagini e le poche note del mini trailer de L’Amica Geniale 3 Storia di Chi fugge e di Chi Resta per creare scompiglio in queste ultime ore. Chi ha avuto modo di seguire Doc Nelle tue Mani 2 ieri sera, è riuscito finalmente a godersi le prime immagini del terzo capitolo della quadrilogia di Elena Ferrante la cui messa in onda è prevista proprio il prossimo febbraio.

In molti in questi giorni si sono chiesti il perché dell’assenza di un promo in rotazione su Rai1 a poche settimane dalla messa in onda e ieri sera è arrivata la risposta ufficiale con le prime immagini di Lila e Lenù ‘adulte’ finalmente insieme tra lotte di classe, matrimoni e malattie, chi fugge e chi resta in questi nuovi episodi dell’acclamata serie internazionale?

Ecco il trailer de L’Amica Geniale 3 Storia di Chi Fugge e di Chi Resta:

Lila e Lenù stanno per tornare.

La serie evento #LAmicaGeniale – Storia di chi fugge e di chi resta pic.twitter.com/aLPreFgVR2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 20, 2022

La trama della serie è ambientata negli anni 70 e riprende nel punto in cui si era interrotta nel secondo capitolo con Lila e Lenù verso l’età adulta in pieno tumulto personale e sociale trovandosi lontane e in diverse condizioni sociali e lavorative. Elena è ormai diventata una donna mondana, laureata e pronta a sposare il ‘collega’ Pietro Airota, Nino Sarratore permettendo, mentre Lila separata dal violento marito Stefano Carracci, si trasferisce con il figlio Rino ed il suo amico Enzo Scanno a San Giovanni a Teduccio per lavorare in fabbrica in condizioni di sfruttamento.

Sullo schermo, con L’Amica Geniale 3, ci finiranno la dimensione borghese vissuta da Elena e quella operaia in cui è immersa l’amica Lila costretta ogni giorno a combattere per la sopravvivenza avvicinandosi alla politica comunista a favore dei lavoratori. Cos’altro succederà? Lo scopriremo nei quattro appuntamenti che ci attendono dal prossimo 8 febbraio in poi.