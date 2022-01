Gli iPhone 15 verranno presentati solo nel 2023, ma già si discute circa le caratteristiche che includerà. Il modello Pro dovrebbe disporre di zoom periscopico ottico 5x, una scelta sicuramente sensata se la mela morsicata non vorrà dotare il device di due teleobiettivi, come parrebbe (i livelli di zoom compresi tra 1x e 10x sarebbero gestiti attraverso lo zoom digitale sul sensore principale, generando problemi di qualità considerevoli sugli alti livelli, inferiori ai 10x).

Stando a quanto riportato da ‘9to5mac.com‘, Lante Optics potrebbe essere l’eventuale fornitore dei moduli periscopici, che sono già stati presentati all’azienda californiana per una prima analisi della qualità. A maggio Apple dovrebbe dare il proprio responso a riguardo: se le cose dovessero andare per il verso giusto, Lante Optics realizzerà più di 100 milioni di unità (una quantità che non ha mai raggiunto finora). Questo per quanto riguarda gli iPhone 15 Pro, che ricordiamo saranno presentati nel 2023, e quindi nel corso dell’annata attuale, dove troveranno gloria gli iPhone 14, che pure dovranno introdurre significative novità rispetto alla generazione di oggi, soprattutto con il passaggio ad un sensore principale da 48MP, che consentirà di effettuare videoregistrazioni in 8K (cosa che finora non è consentita a bordo degli smartphone di casa Apple). L’azienda californiana non è mai stata dietro alla corsa dei MP prima d’ora, proprio perché non ne ha avuto bisogno per proporre comparti fotografici su smarphone capaci di una qualità di un certo livello (nessuno si è mai lamentato, c’è da dirlo).

Ormai le possibilità che gli iPhone 15 Pro adottino uno zoom periscopico di una certa importanza sono sempre più probabili. Credete la cosa rappresenterà uno slancio aggiuntivo per il successo commerciale della line-up 2023? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com