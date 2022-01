Grazia, Rossana e Mariella sono tre Cantautrici che hanno lasciato finora tracce indelebili nel mondo della canzone italiana. Ora sono insieme per un progetto che da tempo le sta portando in tour, hanno già pubblicato tre singoli nuovi e un album in attesa di uscire. Questo video documenta la seconda loro apparizione dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, in concomitanza con la pubblicazione, dopo “Segnali Universali” e “Anime di vetro”, di “Sotto un altro cielo”, che è il canto di speranza di madri che affidano i loro figli ad un mondo e ad un futuro generoso. Il cielo è lo stesso per tutti ma in alcune parti della terra sembra avere un colore ed una pesantezza che ferma il respiro, l’immaginazione, e toglie bellezza alla vita. È il colore della polvere, della guerra e della povertà. “Sotto questo cielo”, poiché tutti i bambini del mondo dovrebbero nascere con lo stesso diritto alla felicità, così come racconta il bellissimo video del regista Ari Takahashi che accompagna il brano e che ho mostrato dopo la loro esibizione live. Le Cantautrici al Premiato Circo Volante del Barone Rosso hanno cantato: “Cantautrici”, “Questi figli”, brano storico e bellissimo che Mariella aveva scritto per Gianni Morandi, “Brividi”, successo di Rossana, “Anime di vetro”, “Le ragazze di Gauguin”, canzone di Grazia che viene sempre richiesta, “Amori diversi”, che Rossana e Grazia portarono al Festival di Sanremo arrivando al 3° posto.

Mariella, Rossana e Grazia hanno alle spalle due anni di musica, di scrittura, di live che le vede protagoniste tuttora in molte città italiane con lo spettacolo omonimo “Cantautrici”. Ad aprire i loro concerti più di venti nuove leve della canzone d’autore al femminile, che le tre artiste promuovono da tempo. Parte del ricavato del brano “Sotto un altro cielo” verrà devoluto ad Emergency. Il brano è arrangiato da Phil De Laura. Registrato e Mixato presso Telepe Studio New York da Phil De Laura. Mastering: Federico Pelle Emiliano Begni: Pianoforte Phil De Laura: Percussioni, Basso Fretless, Chitarra Acustica, Balalaika, Pedal Steel Guitar Cori: Grazia, Mariella, Rossana Programmazione voci bambini: Phil De Laura Registrazione canti realizzata da Matteo Caretto presso Scene Studio Roma e DeltaTop Studio Grafica copertina: Claudio Mengoli Foto di copertina: Ari Takahashi

www.redronnie.tv

Continua a leggere su www.optimagazine.com