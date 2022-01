Il set di Rocco Schiavone 5 riaprirà molto presto. Secondo quanto affermato dal sito AostaSera.it, le riprese dovrebbero iniziare a febbraio, forse anche marzo di quest’anno, dopo la conferma dell’Assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz e della Direttrice di Film Commission Vda Alessandra Miletto.

Il materiale per i nuovi episodi non manca; la trama della quinta stagione dovrebbe infatti basarsi su Vecchie conoscenze, il nuovo romanzo di Antonio Manzini uscito nel giugno dello scorso anno. Nel libro, Schiavone si trova a indagare sull’omicidio di una nota professoressa di storia dell’arte in pensione. Mentre il vicequestore Schiavone scava nella vita della vittima, tra il figlio inconcludente, l’ex marito, l’amante invidioso e l’ambiente colto e accademico, nelle pagine gettiamo anche uno sguardo ai pensieri del protagonista.

Schiavone è sempre più preoccupato per l’amico Sebastiano, ancora a caccia di Enzo Baiocchi. Rocco può comunque contare sul cane Lupa, che non l’abbandona mai, e sulla presenza della moglie defunta, Marina, pronta a infondergli uno dei suoi saggi consigli.

“Come Film Commission Vallée d’Aoste – dichiara la direttrice Alessandra Miletto ad AostaSera.it – uno dei nostri compiti è cercare di attirare nella nostra regione il più alto numero di produzioni audiovisive; ciò perché ogni produzione che gira sul nostro sul territorio porta grande visibilità e benefici a vario livello: promozionale, economico, culturale, occupazionale. Lo facciamo fornendo una efficace assistenza logistica e attraverso il sostegno economico del nostro Film Fund, in una percentuale che è determinata dalla spesa che la produzione effettua sul territorio”.

Rocco Schiavone 5 era stato confermato nel giugno dello scorso anno, quando Manzini aveva affermato che Vecchie conoscenze “chiude tutta una serie di problematiche che si erano aperte nei libri precedenti e dal prossimo devo ricominciare da zero. E’ un pericolo mostruoso, non ho più le spalle coperte però era arrivato il momento”.

Si concludono diverse vicende rimaste aperte, come quella della “poliziotta che lo aveva tradito” (Caterina?).” Si chiude un capitolo, per aprirne uno nuovo.