È disponibile da oggi, 21 gennaio, la prima parte di Ozark 4 su Netflix. L’ultima stagione è stata divisa in due parti (14 episodi, divisi in due tranche da 7) per garantire ai fan un addio più lungo alla serie tv, fin da subito accostata a Breaking Bad per la sua storia.

La terza stagione si era conclusa con la morte dell’avvocatessa Helen, uccisa a sangue freddo davanti agli occhi di Marty e Wendy da uno degli scagnozzi di Omar Navarro. Con questo gesto, il boss ha riposto piena fiducia nella coppia, che ora non ha più scampo. Ruth, invece, ha chiuso ogni rapporto con la famiglia Byrde, ancora addolorata per quanto accaduto a Ben. La ragazza si ritrova così ad accettare di lavorare per conto di Darlene.

Nella prima parte di Ozark 4, “nessuno ha la coscienza pulita”, come recita il trailer. In questi episodi, Marty e Wendy si ritrovano in Messico al battesimo del figlio di Navarro e devono decidere come agire: restare invischiati nei traffici del criminale oppure tentare di uscirne, una volta per tutti, magari alleandosi con l’FBI?

Nel cast principale di Ozark 4, Jason Bateman nel ruolo di Martin Byrde; Laura Linney è Wendy Byrde; Sofia Hublitz è Charlotte Byrde; Skylar Gaertner è Jonah Byrde; Julia Garner è Ruth Langmore; Peter Mullan è Jacob Snell; Lisa Emery è Darlene Snell; Charlie Tahan è Wyatt Langmore; Felix Solid è Omar Navarro; e Jessica Francis Dukes nel ruolo dell’agente dell’FBI Maya Miller.

New entry di stagione: Alfonso Herrera (The Exorcist) veste i panni di Javi Elizonndro, “membro della famiglia Navarro che cammina su una linea sottile tra il ruolo dell’obbediente luogotenente e il complotto per rilevare il cartello di suo zio”; Adam Rothenberg (Ripper Street) è Mel Sattem, “poliziotto caduto in disgrazia che ora lavora come investigatore privato. Gli piace la caccia e non si fermerà finché non svelerà la verità”; Damian Young (Homeland) è Jim Rettelsdorf; Bruno Bichir (Narcos) nel ruolo del sacerdote di Navarro; CC Castillo (Outer Banks) è lo Sceriffo Leigh Guerrero; e Katrina Lenk (The Band’s Visit) interpreta Clare Shaw.